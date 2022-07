Αποχαιρέτησε Έισι ο Ολυμπιακός: «Είσαι η επιτομή του συμπαίκτη»

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Κουίνσι Έισι και τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους.

Τίτλοι τέλους μπήκαν και επίσημα στη συνεργασία του Κουίνσι Έισι με τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Η επιτομή του συμπαίκτη. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου».

Ο 32χρονος ψηλός φόρεσε τη φανέλα των ερυθρολεύκων σε τέσσερα ματς στη Euroleague με μέσο όρο 4.3πόντους και 3.1ριμπάουντ, ενώ στη Basket League έπαιξε σε 14 ματς και μέτρησε 4.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ με 51.7% στο τρίποντο.

Δείτε την ανάρτηση των Πειραιωτών

You are the epitome of what a team player is! @QuincyAcy thank you for your service! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/fWoTg852q9