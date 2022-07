Ταβάρες για Λάσο: «Χωρίς εσένα λείπει το στέμμα από το σήμα μας»

Ο Έντι Ταβάρες αποχαιρέτησε με τον δικό του συγκινητικό τρόπο τον Πάμπλο Λάσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πάμπλο Λάσο εκτός από ένας σπουδαίος προπονητής ήταν και ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος εντός των τειχών της Ρεάλ. Μετά το μήνυμα του Λούκα Ντόντσιτς για το τέλος του από τον Μαδριλένικο πάγκο και ο Έντι Ταβάρες τον αποχαιρέτησε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στο τουίτερ.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Χωρίς εσένα είναι σαν να λείπει το στέμμα από το σήμα μας. Όμως, σήμερα μπορείς πραγματικά να ευχαριστηθείς τα πάντα. Σε ευχαριστώ που με πήρες στην ομάδα και μου έδειξες εμπιστοσύνη για να επιστρέψω στην ομάδα» αναφέρει ο Ταβάρες για τον προπονητή που τον ανέδειξε στη Μαδρίτη.

Todavía no me lo creo, sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo pero bueno tal y como están las cosas, hoy en día se puede esperar de todo!!! Muchas gracias por la llamada y la confianza que me trasmitiste para poder volver a Europa. LEYENDA BLANCA 🤍 pic.twitter.com/Uhe5K0wyRr