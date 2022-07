Σέρχι Ροντρίγκεθ και Αρμάνι Μιλάνο θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας τους μετά από μία τριετία.

Τέλος εποχής και επίσημα για τον Σέρχι Ροντρίγκεθ, με την Αρμάνι να ανακοινώνει και επίσημα τη λύση της συνεργασίας τους.

Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα μετά την επιστροφή στην κορυφή της Ιταλίας προχωράει τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και αυτός γίνεται χωρίς τον «μαέστρο» της Σέρχι Ροντρίγκεθ. Με ανακοίνωσή της η Αρμάνι Μιλάνο επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και ο Ισπανός είναι πλέον ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Με τους Ιταλούς ο Σέρχι πανηγύρισε δύο κύπελλα (2021 και 2022), ένα Supercup το 2020, το πρωτάθλημα του 2022, ενώ οδήγησε την Αρμάνι ξανά σε ένα Final Four πριν από έναν χρόνο στην Κολωνία.

Την τριετία αυτήν ο Σέρχι ήταν ο ιθύνων νους της Αρμάνι σημειώνοντας 8.3 πόντους και 4.5 ασίστ μέσο όρο σε 34 παιχνίδια της Euroleague, με τους Μιλανέζους να τον αποχαιρετούν ως ήρωα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

📝 L'Olimpia Milano ringrazia Sergio Rodriguez: Suerte Chacho, Milano resta tua ➡ https://t.co/mzEZYT9Rzo



📝 Milano is thankful to Chacho Rodriguez: He paved the way for more great players to come ➡ https://t.co/rV488Pk9Pu



🤍❤#insieme #ThankYou #Chacho @SergioRodriguez pic.twitter.com/s7oERKlEEe