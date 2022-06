H Εuroleague έφτιαξε ένα όμορφο video για τον σπουδαίο Γιώργο και την καριέρα του στα παρκέ, όπου μιλούν οι άνθρωποι που τον ξέρουν καλά.

Ο θρύλος Γιώργος Πρίντεζης έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό και το 3-0 στη σειρά των τελικών.

Φυσικά η Euroleague δεν θα μπορούσε να ξεχάσει έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της διοργάνωσης και δημιούργησε ένα όμορφο video για τον εμβληματικό ψηλό των Πειραιωτών. Ο πρώην συμπαίκτης του και νυν προπονητής του Περιστερίου, ο σπουδαίος Βασίλης Σπανούλης και συμπαίκτες όπως ο Παπανικολάου και ο Γουόκαπ αλλά και ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκαν στην καριέρα του Πριντ και στη σχέση του με τους... ερυθρόλευκους.

Ο Πρίντεζης θυμήθηκε τα παιδιά του χρόνια, αλλά και την ώρα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για εκείνον: «Υποστήριζα τον Ολυμπιακό από μικρός. Ήθελα πάντα να έρθω εδώ ακόμα και για μία προπόνηση, όχι να κερδίσω τίτλους. Όταν προπονήθηκα για πρώτη φορά με την ομάδα ήταν τρομερό, είχα τους παίκτες στο δωμάτιό μου σε αφίσες. Δεν μου αρέσει να βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη. Με ρωτάνε ποια στιγμή θα διάλεγα. Δεν διαλέγω το 2012, αλλά το 2013 επειδή κάναμε back-to-back. Αποδείξαμε πως είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερη οικογένεια. Έχω τόσες αναμνήσεις σε όλες τις γωνιές. Είναι η ζωή μου, πέρασα τη μισή μου ζωή στον Ολυμπιακό. Ήξερα πως θέλω να τελειώσω εδώ την καριέρα μου και δεν πίστευα πως θα γινόντουσαν όλα αυτά. Νιώθω ευλογημένος για όσα έζησα».

From a childhood fan of @olympiacosbc to its hero and captain during a stellar career, he and his teammates and coach talk about the unique journey of the recently retired EuroLeague icon 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐞𝐳𝐢𝐬! pic.twitter.com/3nw9IpamRm