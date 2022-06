Ο Μάλκολμ Ντιλέινι αποτελεί παρελθόν από την Αρμάνι, με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν την αποχώρησή του μέσω της επίσημης σελίδας τους.

Μάλκολμ Ντιλέινι και Αρμάνι Μιλάνο... χώρισαν τους δρόμους τους, με το ιταλικό κλαμπ να γνωστοποιεί την είδηση μέσα από ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα στην οποία τον ευχαριστεί για την προσφορά του. Ο ίδιος νωρίτερα μέσα στη σεζόν είχε δηλώσει πως πρόκειται για την τελευταία χρονιά παρουσίας του στην Ευρώπη.

Ερχόμενος από την Μπαρτσελόνα το 2020, παρέμεινε έκτοτε στην ομάδα του Μιλάνου κατακτώντας το πρωτάθλημα Ιταλίας, δύο Κύπελλα, ενώ έφτασε και στο Final 4 της EuroLeague το 2020/21.

Την σεζόν που μας πέρασε, ο Αμερικανός γκαρντ είχε 9.4 πόντους, 2.8 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ στους ευρωπαϊκούς αγώνες, την ώρα που στο πρωτάθλημα τα νούμερά του έφταναν στους 9.8 πόντους με 3.2 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ.

