Ο Τόνιε Τζεκίρι αποτελεί και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φενέρμπαχτσε με τους Τούρκους να ανακοινώνουν την συμφωνία τους με τον Νιγηριανό.

Λίγες ώρες μετά το επίσημο τέλος της συνεργασίας του με την Ούνικς Καζάν, ο Τόνιε Τζεκίρι παρουσιάστηκε ως η νέα μεταγραφική κίνηση της Φενέρμπαχτσε! Το ενδιαφέρον είχε γίνει γνωστό, ωστόσο πλέον έγινε και πράξη με τον 27χρονο σέντερ να αποτελεί μέλος της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη για την ερχόμενη σεζόν.

Το συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών αφορά συμφωνία 1+1 χρόνων. Ο τουρκικός σύλλογος καλωσόρισε τον Τζεκίρι μέσω του επίσημου λογαριασμού του, φτιάχοντας και σχετικό βίντεο από τις κυριαρχικές του φάσεις με τις φανέλες της Βιλερμπάν, της Μπασκόνια και της Ούνικς με τις οποίες αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στο παρελθόν.

Welcome to the 💛💙 family Tonye Jekiri! pic.twitter.com/nD2iSCVVmp