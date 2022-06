Παίκτης της Αρμάνι είναι και επίσημα ο Μπράντον Ντέιβις.

Σπουδαία κίνηση για τη frontline της Αρμάνι. Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μπράντον Ντέιβις που έρχεται να ανεβάσει επίπεδο την ρακέτα της ομάδας του Μεσίνα. Ο πρώην ψηλός της Μπαρτσελόνα θα μείνει για τα επόμενα δύο χρόνια στο Μιλάνο και θα ψάξει τη διάκριση στη Euroleague με τη φανέλα της νέας του ομάδας

«Χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ενθουσιασμένος που είμαι μέλος της πρωταθλήτριας Ιταλίας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειάκαι να το κάνω μαζί με αυτήν την ομάδα», ανέφερε ο πρώην σέντερ της Ζαλγκίρις και των Καταλανών.

Τη σεζόν που πέρασε, είχε 9.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 10.3 στην αξιολόγηση με το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους, με το οποίο έφτασε μέχρι τον ημιτελικό της Euroleague, εκεί όπου αποκλείστηκε από τη Ρεάλ στον ισπανικό εμφύλιο.

