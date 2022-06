Βιλερμπάν: «Έκλεισε τον MVP της Bundesliga, Πάρκερ Τζάκσον-Καρτράιτ»

Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα η μετακίνηση του MVP της Bundesliga στην Βιλερμπάν, Πάρκερ Τζάκσον-Καρτράιτ θεωρείται... τελειωμένη υπόθεση.

Η Βιλερμπάν, που θα έχει σημαντικές απώλειες στα γκαρντ την ερχόμενη σεζόν, έχει κλείσει, σύμφωνα με δημοσίευμα απο τον Γερμανό δημοσιογράφο Robert Heusel, τον φετινό MVP της Bundesliga Πάρκερ Τζάκσον-Καρτράιτ.

Ο 26χρονος Αμερικάνος άσος αγωνίστηκε φέτος με την Βόννη, στην οποία μέτρησε 19.3 πόντους με ποσοστό 54% σε δίποντα και 30% σε τρίποντα, μαζί με 3.4 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ στην regular season. Στα Playoffs «ανέβασε» τις επιδόσεις του, σκοράροντας 24.1 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ, ενω το ποσοστό του στα τρίποντα πήγε στο 40%.

Parker Jackson - Cartwright to ASVEL is a done deal according my information.



The 26 year old PG averaged 20.4 points, 3.5 rebounds and 7.1 assists for @TelekomBaskets this season and was named @easyCreditBBL MVP!#easycreditBBL #EuroLeague @Eurohoopsnet pic.twitter.com/mIV7hTKHIA