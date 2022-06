Και του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη ο Μαρκέλ Σταρκς, όχι όμως στη Φενέρμπαχτσε, αλλά στη Νταρουσάφακα, με την οποία και συμφώνησε.

Ο Μαρκέλ Σταρκς στέφθηκε πρόσφατα πρωταθλητής Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε, εντούτοις δεν είχε ρόλο στα playoffs κι η αποχώρηση του στο φινάλε της σεζόν έμοιαζε βέβαιη.

Ο άλλοτε παίκτης του Κοροίβου Αμαλιάδας μέτρησε 11 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε τέσσερις παρουσίες στην εγχώρια Λίγκα, ενώ πραγματοποίησε κι ισάριθμες ολιγόλεπτες εμφανίσεις στην Euroleague, έχοντας ενταχθεί στην ομάδα μεσούσης της σεζόν.

Ο εκπρόσωπος του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, έκανε πάντως γνωστό μέσω Twitter πως ο 31χρονος πλειμέικερ θα βρίσκεται και του χρόνου στην Πόλη. Όχι φυσικά για τη Φενέρ, αλλά για τη Νταρουσάφακα, η οποία ήταν 5η στην κανονική περίοδο κι έφτασε ως τα ημιτελικά των playoffs.

