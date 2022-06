«Υπογράφει στη Φενέρμπαχτσε ο Γουίλμπεκιν»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Ισραήλ και Τουρκία, ο Σκότι Γουίλμπεκιν θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μακάμπι και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός, με τουρκικό διαβατήριο, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στη Φενέρμπαχτσε!

Συγκεκριμένα από το Ισραήλ και μέσω του Μοσε Μπαρντα από το «One.co.il» έγινε γνωστό ότι το μόνο που απομένει είναι η αποδέσμευσή του από τη Μακάμπι, με τη Φενέρ να πληρώνει κάποιο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο buyout του.

Αντίστοιχα στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Λεβέντ Γιαβούζ, γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία μεταξύ Φενέρ και Γουίλμπεκιν για τριετές συμβόλαιο.

Και μάλιστα αναφέρει ότι μόλις ολοκληρωθεί και το «deal» των ομάδων θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν αγωνίστηκε φέτος σε 35 ματς της Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 15.4 πόντους, 4.1 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 47% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 94% στις βολές.

