Ο Ντέιβιντ Μπλατ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Μακάμπι, δίπλα στον Όντεντ Κάτας.

Eίναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις της Μακάμπι, αφού με την ομάδα του λαού έχει γράψει ιστορία, οδηγώντας στον τίτλο της Euroleague το 2014. Φαίνεται πως ο Ντέιβιντ Μπλατ θα επιστρέψει στο Ισραήλ, αυτή τη φορά σε άλλο ρόλο.

Σύμφωνα με το Sport 5 ο πρώην head coach του Ολυμπιακού, θα αναλάβει τον ρόλο του ειδικού συμβούλου στον σύλλογο του Τελ Αβίβ με σκοπό να βοηθήσει να επιστρέψει στους τίτλους η ομάδα (έχασε φέτος το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια κυριαρχίας εντός των τειχών), έχοντας στην πλάτη του πολλά χρόνια εμπειρίας στο μπάσκετ.

Μην ξεχνάμε πως η Μακάμπι κινείται σε όλα τα επίπεδα, αφού ο Οντέντ Κάτας αναμένεται να γίνει ο επόμενος προπονητής της και να διαδεχθεί τον Εβέν. Ο Μπλάτ έχει υπάρξει προπονητής της Μακάμπι σε δύο διαφορετικές περιόδους. Από το 2001 μέχρι το 2003 και από το 2010 μέχρι το 2014 πριν κάνει το άλμα για το ΝΒΑ και τους Καβς του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Στους Πειραιώτες βρέθηκε την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

🚨BREAKING: David Blatt, former Cleveland coach, on his way back to Maccabi Tel Aviv @OManhime