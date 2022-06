Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο Αμέντεο Ντέλα Βάλε της Μπρέσια εξετάζεται από την Βίρτους Μπολόνια, με φόντο την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Η πρωταθλήτρια του EuroCup παρακολουθεί την ιταλική αγορά και στο πλαίσιο αυτό φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του 29χρονου σκόρερ, Αμέντεο Ντέλα Βάλε. Ο διεθνής Ιταλός γκαρντ έχει συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια με τη Μπρέσια, ωστόσο όπως μετέδωσε η La Prealpina, ο σύλλογος είναι ανοικτός στην παραχώρηση του, εφόσον φυσικά λάβει και το ανάλογο buyout.

Ο Ντέλα Βάλε έκανε φέτος εξαιρετική χρονιά με απολογισμό 18.5 πόντων, 4 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ σε 31 αγώνες της ιταλικής Λίγκας με τη Μπρέσια, η οποία γνωρίζει πως ο παίκτης πιθανότατα θα απασχολήσει συλλόγους της Euroleague. Παλαιότερα ο Ντέλα Βάλε είχε περάσει για μια διετία (2018-20) από την Αρμάνι Μιλάνο (33 συμμετοχές στην Euroleague), ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Μπουντούτσνοστ, στο Μαυροβούνιο.

Συν τοις άλλοις, η Βίρτους έχει πάντοτε υπόψη και τα ονόματα των Ντιέγκο Φλακαντόρι (Τρέντο) και Μάρκο Σπίσου (Ούνικς) σε ο,τι αφορά τις λύσεις από την δεξαμενή των γηγενών.

C'è anche Diego Flaccadori, non solo Marco Spissu, nella lista della spesa della Virtus Bologna per il mercato italiani in caso di addio (risoluzione) a Nico Mannion. Intanto si parla addirittura di Amedeo Della Valle, ma resta l'estero la vera alternativa a Brescia per lui.