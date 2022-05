Ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ έθεσε εαυτόν στην διάθεση της Αρμάνι Μιλάνο, όπως σχολίασε σχετικά -μεταξύ σοβαρού κι αστείου- σε ποστάρισμα του Έτορε Μεσίνα.

Ο 37χρονος σέντερ σχολίασε μια ανάρτηση του Έτορε Μεσίνα στο Instagram σχετικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική Μίλαν και ουσιαστικά... αυτοπροτάθηκε στην Αρμάνι Μιλάνο! «Ενημέρωσέ με αν χρειαστείς έναν ψηλό που να σουτάρε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Όλντριτζ, προφανώς με χιουμοριστική διάθεση.

Εξάλλου, ο Αμερικανός ψηλός είχε συνεργαστεί με τον Έτορε Μεσίνα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, όταν ο Ιταλός τεχνικός ήταν μέλος του επιτελείου του κόουτς Γκρεγκ Πόποβιτς.

Για την ιστορία, ο Όλντριτζ - ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος στην αγορά - μέτρησε φέτος 12.9 πόντους και 5.5 ριμπάουντ σε 47 εμφανίσεις με τους Μπρούκλιν Νετς.

LaMarcus Aldridge would be down to reunite with his former coach Etorre Messina at Olimpia Milan 👀 pic.twitter.com/oXQtVCZ8aK