EuroLeague & MindFly γράφουν ιστορία στον επαγγελματικό αθλητισμό με το “First Person Point of View”!

Αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από τη Fast River.

Η EuroLeague, το κορυφαίο πρωτάθλημα επαγγελματικού μπάσκετ της Ευρώπης με 18 ομάδες, υπέγραψε με τη MindFly Ltd., με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και διανομή περιεχομένου First Person Point of View (FPV) από παίκτες κατά τη διάρκεια των επίσημων αγώνων.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του μπάσκετ οι φίλαθλοι θα μπορούν να δουν φάσεις, «μέσα από τα μάτια» του αγαπημένου τους παίκτη!

Η MindFly θα παραδίδει περιεχόμενο FPV στα digital & social channels της EuroLeague και στο άμεσο μέλλον θα διανείμει αυτό το περιεχόμενο με τη μορφή NFT, μέσω των εξουσιοδοτημένων προμηθευτών NFT της EuroLeague.

«Επιτέλους, βρήκαμε τη λύση AI - First Person Point of View που είναι 100% ασφαλής, 100% wearable και 100% αόρατη», δήλωσε ο Marc Bertomeu, Διευθυντής Καινοτομίας της EuroLeague, παραθέτοντας σχόλια από επαγγελματίες παίκτες από διάφορες ομάδες της Euroleague, οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τη λύση της MindFly από τον Οκτώβριο του 2021, μέχρι σήμερα.

«Η λύση FPV της MindFly θα… μεταφέρει τους οπαδούς απευθείας μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα ενισχύσει περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ οπαδών, παικτών, συλλόγων και πρωταθλημάτων», λέει ο Alex Ferrer, Senior Director, Marketing & Communication της Euroleague. «Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε μια τέτοια εκπληκτική καινοτομία στους θεατές μας», πρόσθεσε.

Η ΑΙ κάμερα είναι ενσωματωμένη στο vest του αθλητή, στο ύψος του στήθους, έχει stabilizer και καταγράφει εικόνα και ήχο, ενώ έχει δυνατότητα να εστιάζει όπου θέλεις.

Η MindFly χρησιμοποιεί κάμερες σώματος τεχνητής νοημοσύνης και μια πλατφόρμα cloud επίσης τεχνητής νοημοσύνης, για να παρέχει μια απρόσκοπτη, αυτοματοποιημένη, end to end λύση εγγραφής, επεξεργασίας και παροχής HD περιεχομένου επαγγελματικής ποιότητας, έτοιμων video-highlights, για όλα τα παραδοσιακά και ψηφιακά Μέσα (TV, Web, Social), για κάθε άθλημα και από οποιοδήποτε γήπεδο, χωρίς επιπλέον συνεργείο ή υποδομή!

Όπως λέει συνοπτικά ο Eran Tal, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Mindfly «Εσύ φοράς το γιλέκο, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία των ομαδικών αθλημάτων, δημιουργούνται νέες δυνατότητες παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής αποκλειστικού video περιεχομένου και NFT. Θα… δούμε πολλά από τις αγαπημένες μας ομάδες, σπορ και αθλητές, στα social media, αλλά και σε άλλα κανάλια. Ανοίγονται νέοι δρόμοι συνεργασιών-χορηγιών με τα Brand που διψούν, όπως όλοι μας για αποκλειστικό, ψηφιακό περιεχόμενο που φέρνει μεγάλο engagement. Πρόκειται για ένα νέο οικοσύστημα, στο οποίο συμμετέχουν όλοι: Ομοσπονδίες, Λίγκες, Ομάδες, Παίκτες, broadcasters, Brands, Social Media Users»,», αναφέρει ο Σολ Σαλτιέλ, Founder & Managing Partner της Fast River.

Το service της Mindfly περιλαμβάνει και την επεξεργασία του περιεχομένου (μοντάζ, μιξάζ, εφέ, σούπερς), σε έτοιμα video για όλα τα social & digital media των ομάδων και των brands που δύναται να τα χορηγούν.