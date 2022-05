Ο Έντισον Ταβάρες δηλώνει βροντερό «παρών» από πολύ νωρίς απέναντι στην Εφές και παρά το χαμένο λέι απ, απάντησε με εμφατικό κάρφωμα.

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει την Εφές στον τελικό της EuroLeague για μία θέση στην πρώτη θέση του βάθρου και ο θηριώδης σέντερ της «Βασίλισσας» δείχνει από την αρχή της διαθέσεις της ομάδας του. Τί και αν έχασε το λέι απ που αρχικά επιχείρησε κοντά στο καλάθι;

Ο Έντισον Ταβάρες πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και έχοντας...σβήσει κάθε απειλή στην άμυνα, κάρφωσε εμφατικά στο αντίπαλο καλάθι.

Δείτε το κάρφωμα του Ταβάρες:

Showing his dominance in the paint! @waltertavares22 has started like a house on fire 🔥 #F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fHqc4AlUdR