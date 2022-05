Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ συνεργάστηκε άψογα με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για το alley oop που ολοκλήρωσε έναν υποδειγματικό αιφνιδιασμό για τους «ερυθρόλευκους»

Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα «μάχονται» στον μικρό τελικό της Stark Arena για την τρίτη θέση της EuroLeague και οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν μία πολύ όμορφη φάση στο παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Σλούκας έκλεψε τη μπάλα από τον Γιοκουμπάιτις, μοίρασε στον Πρίντεζη και εκείνος με την σειρά του στον Λαρεντζάκη που ύψωσε στον ΜακΚίσικ προκειμένου να ολοκληρώσει τον αιφνιδιασμό με εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα.

Δείτε την φάση του Ολυμπιακού:

Beautiful basketball by @olympiacosbc and an athletic Shaquielle McKissic finish!#F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kv7Gu9voDP