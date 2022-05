Μάικ Τζέιμς: «Μεγάλο σουτ αλλά να τον αφήνεις μόνο του στο τέλος είναι τρελό»!

Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε την τελευταία φάση του ημιτελικού, εκεί όπου ο Βασίλιε Μίτσιτς σκόραρε at the buzzer κι έστειλε την Αναντολού Εφές στον τελικό του Final 4.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έκρινε τον ημιτελικό στην Stark Arena ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Ολυμπιακό, σκοράροντας το νικητήριο τρίποντο που σφράγισε την πρόκριση των Τούρκων στον τελικό.

Ο Σέρβος γκαρντ το πήρε πάνω του στην τελευταία φάση και ευστόχησε σε τρίποντο μπροστά στον Σάσα Βεζένκοβ που βρέθηκε μπροστά του έπειτα από τις αλλαγές στην άμυνα αντί του Τόμας Ουόκαπ.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε στο Twitter τη φάση που έκρινε τον ημιτελικό: «Μου έπαιζαν double team άμυνα σε iso καταστάσεις σε όλη τη σειρά αλλά το να τον αφήνεις one on one στο τέλος είναι τρελό. Αλλά ήταν μεγάλο σουτ».

Doubled me in iso all series but let him go one on one for game is wild……. But big ass shot