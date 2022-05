Ο Κρις Σίνγκλετον βρήκε τον χώρο να πλησιάσει το καλάθι του Ολυμπιακού και κάρφωσε εντυπωσιακά για την φάση της βραδιάς.

Σε μία προσωπική φάση από τον Κρις Σίνγκλετον, ο Αμερικανός φόργουορντ βρήκε ανοιχτό διάδρομο και έκανε απίστευτο κάρφωμα για να διευρύνει το προβάδισμα της Εφές απέναντι στον Ολυμπιακό.

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σίνγκλετον:

.@C_SING31 gets inside to hammer it HOME 😤 #F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jUAHLqDc3K