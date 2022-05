Ο θρύλος Γκρεγκ Πόποβιτς ταξίδεψε στο Βελιγράδι και βρέθηκε στην Stark Arena όπου παρακολούθησε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε (19.5) στην Stark Arena κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές έχοντας τη μαζική στήριξη του κόσμου του που ταξίδεψε κατά χιλιάδες στο Βελιγράδι για να ενισχύσει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην Stark Arena βρίσκεται, μεταξύ άλλων ο Γκρεγκ Πόποβιτς! Ο 73χρονος θρυλικός κόουτς των Σπερς, πέντε φορές πρωταθλητής στο ΝΒΑ και τρεις φορές Προπονητής της Χρονιάς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ταξίδεψε στη σερβική πρωτεύουσα και παρακολουθεί τον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Εφές.

Δίπλα του βρίσκονται ο Ντέιβιντ Ρίβερς και ο νυν General Manager της Αρμάνι Μιλάνο και πρώην του Ολυμπιακού, Χρήστος Σταυρόπουλος.

Here he is - legendary coach Gregg Popovich soaking in the atmosphere of the Euroleague Final Four 😲 pic.twitter.com/i4eH2dLiJU