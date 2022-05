Η κόντρα του Σάσα Ντανίλοβιτς με τον Κάρλτον Μάγερς ξεπερνούσε κάθε όριο. Τα χρόνια πέρασαν, οι δυο τους μαλάκωσαν και συναντήθηκαν στο Βελιγράδι. Στο επικό βίντεο οι δύο πρώην παίκτες, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, δεν σταματούν να χαμογελούν!

Τα παλιά χρόνια στην Μπολόνια, την Basket City, υπήρχαν δύο «εχθροί». Αιώνιοι! Ή σχεδόν κάτι τέτοιο. Ο Σάσα Ντανίλοβιτς (μέλος της Βίρτους Μπολόνια) δεν γούσταρε τον Κάρλτον Μάγερς (της Φορτιτούντο Μπολόνια) και το αντίθετο.

Τα χρόνια πέρασαν. Οι δύο τους αποσύρθηκαν και άλλαξαν τη ζωή τους. Ο Μάγερς βρίσκεται στο Βελιγράδι για να παρακολουθήσει το Final Four 2022 και επισκέφθηκε τον αιώνιο αντίπαλό του!

Ο Μάγερς ανέβασε ένα βίντεο που τον δείχνει εμφανώς σε καλή διάθεση, να ρωτάει να μαντέψουμε ποιος είναι μαζί του. Και από μία μεριά του σπιτιού ξεπροβάλλει ο Ντανίλοβιτς.

Ο συνήθως βλοσηρός Σέρβος έχει ένα... μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό του, με την μπύρα που κρατάει στα χέρια του να προδίδει την αιτία της ευφορίας του.

Δείτε το βίντεο:

Carlton Myers è a Belgrado per vedere le Final Four di Eurolega. Ne ha approfittato per andare a trovare il suo più grande nemico in carriera.

Sono entrambi ubriachi. Sono entrambi felici di essere diventati amici dopo le battaglie sul campo.

Meravigliosamente Myers e Danilovic. pic.twitter.com/fVqePBWRQs