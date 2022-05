Ο Μίροτιτς MVP της σεζόν στην EuroLeague (vids)

Ο Νίκολα Μίροτιτς αποτελεί τον πολυτιμότερο παίκτη της EuroLeague για τη σεζόν 2021-22.

Α[ΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΓΙΕΣ

Ο φόργουορντ της Μπαρτσελόνα είναι ο MVP της κανονικής περιόδου στην EuroLeague, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τα χέρια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μίροτιτς καταφέρνει να πάρει στα χέρια του τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη ενώ στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα για δύο σερί σεζόν (2010-11 και 2011-12) είχε κατακτήσει το βραβείο του Rising Star.

Λίγο μετά την παραλαβή του βραβείου ο Νίκολα Μίροτιτς στάθηκε στον... Νικ Καλάθη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου και όλον τον οργανισμό της Μπαρτσελόνα. Τον προπονητή τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν μια ομαδική δουλειά. Πριν από δύο εβδομάδες ο Νικ Καλάθης μου είπε να τον θυμηθώ σε περίπτωση που αναδειχθώ MVP. Οπότε θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί κάνει τη ζωή μου πιο εύκολη. Είναι ένας σπουδαίος φίλος και ένας μεγάλος συμπαίκτης».

Και κατέληξε: «Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον προσωπικό μου γυμναστή, ο οποίος με πιέζει πάρα πολύ για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Δουλεύουμε μαζί όλα τα καλοκαίρια. Είναι εκείνος που με πίστεψε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, οπότε το βραβείο του ανήκει».

