Ο Μάλκολμ Ντιλέινι δεν θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν με την Αρμάνι Μιλάνο, λόγω τραυματισμού, κάτι που σημαίνει και το τέλος της θητείας του στην ιταλική ομάδα, αφού δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του.

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι θα χάσει τα playoffs του ιταλικού πρωταθλήματος με την Αρμάνι Μιλάνο, λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς, κάτι που εντοπίστηκε στο Game 2 των playoffs της EuroLeague, κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Ντιλέινι τέθηκε νοκ άουτ για το (μικρό) υπόλοιπο της σεζόν, ωστόσο αυτό σημαίνει ότι και η θητεία του στο Μιλάνο φτάνει στο τέλος της.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και δεν θα ανανεωθεί.

«Ήταν δύο ξεχωριστά χρόνια με δύο από τις καλύτερες ομάδες, με τις οποίες έχω αγωνιστεί, με μερική από τη χειρότερη τύχη, αλλά αγάπησα και εκτίμησα το χρόνο που πέρασα στο Μιλάνο, εντός και εκτός παρκέ. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υποστήριξη και μολονότι είμαι εκνευρισμένος που δεν μπορώ να παλέψω με τα αδέρφια μου, έχουμε μία δουλειά να τελειώσουμε», δήλωσε σχετικά.

Με τη φανέλα της Αρμάνι, ο Ντιλέινι κατέκτησε δύο Κύπελλα, μάλιστα σε αυτό του 2022 ήταν ο MVP, ένα Super Cup (2020, επίσης MVP), ενώ κατέκτησε την 3η θέση στο Final 4 της EuroLeague το 2021 στην Κολωνία.

