Συμπληρώνονται εννέα χρόνια από την κατάκτηση της EuroLeague στο Λονδίνο και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θυμήθηκε τη βραδιά στην αγγλική πρωτεύουσα.

«Η επιτυχία του παρελθόντος μας οδηγεί στην επόμενη νίκη» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι «ερυθρόλευκοι» στο «ποστάρισμα» των social media αναφορικά με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου στις 12 Μαΐου 2013 στην «Ο2 Arena» του Λονδίνου.

Στον μεγάλο τελικό ο Ολυμπιακός είχε νικήσει την Ρεάλ Μαδρίτης με 100-88 αν και στην πρώτη περίοδο οι Ισπανοί είχαν πάρει και διαφορά 17 πόντων (10-27). Η συνέχεια του αγώνα ήταν τελείως διαφορετική, με τον Ολυμπιακό να γυρίζει το ματς και χάρη στον αρχηγό του Βασίλη Σπανούλη (ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του Final 4) να κατακτάει το back to back πρωτάθλημα Ευρώπης!

Τα δεκάλεπτα: 10 - 27, 37 - 41, 61 - 61, 100 - 88

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Χάινς 12 (4/4δίπ., 4/5βολ., 5ριμπ., 2λάθ., 3ασ.), Λο 20 (3/4δίπ., 1/2τρίπ., 11/13βολ., 5ριμπ., 1λάθ., 5ασ.), Άντιτς 10 (3/5δίπ., 1/4τρίπ., 1/2βολ., 6ριμπ., 2ασ.), Σπανούλης 22 (0/3δίπ., 5/9τρίπ., 7/10βολ., 2ριμπ., 4λάθ., 4ασ.), Περπέρογλου 10 (2/2δίπ., 2/5τρίπ., 1ριμπ., 2κλ., 1λάθ.), Σερμαντίνι 3 (1/1δίπ., 1/1βολ., 1ριμπ., 1λάθ., 2ασ.), Σλούκας 11 (2/3δίπ., 0/1τρίπ., 7/7βολ., 1κλ., 1λάθ.), Πάουελ 2 (1/1δίπ., 1ριμπ., 1λάθ.), Πρίντεζης 5 (2/3δίπ., 0/1τρίπ., 1/2βολ., 3ριμπ., 1λάθ., 1ασ.), Παπανικολάου 5 (2/4δίπ., 0/2τρίπ., 1/2βολ., 3ριμπ.), Κατσίβελης (3ριμπ.)

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Ντρέιπερ, Φερνάντεθ 21 (2/7δίπ., 3/6τρίπ., 8/10βολ., 3ριμπ., 2κλ., 1λάθ., 3ασ.), Σουάρεθ 5 (1/2δίπ., 0/1τρίπ., 3/4βολ., 4ριμπ., 1κλ.), Ρέγες 4 (1/2δίπ., 2/6βολ., 6ριμπ., 1ασ.), Μίροτιτς 7 (2/4δίπ., 1/2τρίπ., 3ριμπ., 2λάθ.), Ροντρίγκεθ 17 (3/5δίπ., 0/1τρίπ., 11/12βολ., 3ριμπ., 1κλ., 4λάθ., 4ασ.), Μπέγκιτς 6 (3/3δίπ., 1λάθ.), Κάρολ 5 (0/1διπ., 1/3τρίπ., 2/2βολ., 2ριμπ., 1λάθ.), Γιουλ 14 (1/4δίπ., 4/8τρίπ., 3ριμπ., 2λάθ., 4ασ.)

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη συμπλήρωση εννέα χρόνων

Past successes lead us to our next victory!



