Ζίζιτς: «Αισθάνομαι καλύτερα, θα σας δω σύντομα» (vid)

Ο Άντε Ζίζιτς έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσα από το νοσοκομείο, έπειτα από τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη.

Τέλος καλό, όλα καλά για τον Άντε Ζίζιτς, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που είχε στην αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χαποέλ Χάιφα.

Ο Κροάτης σέντερ είδε τον Τζέιμς Ένις να πέφτει πάνω στο πόδι του και στη συνέχεια πέφτοντας στο παρκέ χτύπησε δυνατά το κεφάλι του! Ο Ζίζιτς αποχώρησε σε λιπόθυμη κατάσταση, ωστόσο λίγο αργότερα στο νοσοκομείο ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Και το επόμενο πρωί έστειλε ένα μήνυμα για να δείξει ότι όλα είναι καλά. «Γειά σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και την υποστήριξή σας, σας αγαπώ όλους. Αισθάνομαι καλύτερα και θα σας σύντομα. Πάμε Μακάμπι», ήταν τα λόγια του Ζίζιτς.

Watch Ante Zizic's first message after being released from hospital 🔊#WeAreMaccabi pic.twitter.com/FTfSxjmlSL