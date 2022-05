Έντι Τζόνσον: «Μια απ' τις καλύτερες χρονιές μου ήταν όταν έζησα στην Ελλάδα»!»

Ο Έντι Τζόνσον είδε την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/5) στο ΣΕΦ και, μετά τη νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Μονακό, θυμήθηκε τις μέρες που πέρασε στην Ελλάδα και τον Πειραιά.

Ο «Fast Eddie» είδε μέσω Twitter το βίντεο που ανέβασε ο Κέβιν Ντουράντ από το... φλεγόμενο ΣΕΦ, με την λήξη του Game 5 του Ολυμπιακού με την Μονακό (94-88), αλλά δεν τον... εξέπληξε ιδιαίτερα το θέαμα που αντίκρισε, καθώς το 'χει βιώσει δια ζώσης. «Καλωσορίσατε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ» σχολίασε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος σουτέρ κι εξήγησε πως «το κάνουν με τον δικό τους τρόπο κι είτε προσαρμόζεσαι, είτε φεύγεις. Όμως αν μείνεις, θα σε αγαπήσουν για πάντα. Μια απ' τις καλύτερες χρονιές μου ήταν όταν έζησα στην Ελλάδα»!

Ο σπουδαίος Έντι Τζόνσον, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1994-95 κι έκανε καριέρα 1.288 αγώνων (16π. κατά μ.ο.) στο NBA σε 19 σεζόν συνηθίζει να δηλώνει την αγάπη του για την Ελλάδα, από την οποία έχει όμορφες κι αξέχαστες αναμνήσεις.

Εξάλλου, με τους Πειραιώτες είχε ζήσει μεγάλες στιγμές με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1995, αλλά και τη συμμετοχή στο Final 4 της Σαραγόσα, με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Το tweet του νυν σχολιαστή και αναλυτή του NBA:

😂😂. Welcome to European basketball. They do it their way and you adjust or leave, but if you stay they will love you forever. One of the best years of my life living in Greece! https://t.co/AzMYiAOONp