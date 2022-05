Ντάρντεν: «Ο Μπαρτζώκας πρέπει να λάβει μεγαλύτερη εκτίμηση»

Ο πολύπειρος Τρεμέλ Ντάρντεν αποθέωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με αφορμή την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final 4 της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 94-88 της Μονακό το βράδυ της Τετάρτης (4/5) στο κατάμεστο ΣΕΦ και προκρίθηκε στο Final 4 του Βελιγραδίου (19-21/5), επιστρέφοντας στη τελική τετράδα της διοργάνωσης έπειτα από πέντε χρόνια.

Ένας πρώην ερυθρόλευκος, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στο Final 4 της Μαδρίτης το 2015, δεν ξέχασε την παλιά του ομάδα. Ο λόγος για τον Τρεμέλ Ντάρντεν, ο οποίος στα 41 του χρόνια αγωνίζεται ακόμη με τη φανέλα της γερμανικής Λούντβιχσμπουργκ.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους, τη Θύρα 7, για τη θέση στο Final 4 της Euroleague! Ο κόουτς Μπαρτζώκας πρέπει να λάβει μεγαλύτερη εκτίμηση», έγραψε στο Twitter ο πολύπειρος φόργουορντ. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Ντάρντεν είχε συνυπάρξει για μερικούς μήνες με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα της σεζόν 2014-15.

To... τιτίβισμα του Ντάρντεν:

Congratulations to @olympiacosbc and Gate 7 on that @EuroLeague Final 4 berth! Coach Bartzokas need to be appreciated more!