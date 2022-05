Ο Τόμας Ουόκαπ σκόραρε και η Έμα Στόουν σηκώθηκε από τη θέση της για να πανηγυρίσει το καλάθι!

Στην... παρέλαση των σταρ στο ΣΕΦ για το Game 5, αποτελεί μέρος και η χολιγουντιανή σταρ Έμα Στόουν. Η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου παρακολουθώντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό, περνώντας χρόνο στη χώρα μας για την πρεμιέρα της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Βληχή» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η ίδια φαίνεται να διασκεδάζει την... καυτή ατμόσφαιρα του ΣΕΦ, ενώ η κάμερα την έπιασε να πανηγυρίζει μετά το καλάθι του Τόμας Ουόκαπ, με το οποίο ο Ολυμπιακός επικύρωνε την επιστροφή του.

Δείτε την αντίδραση της Στόουν:

That one got the Emma Stone seal of approval 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/JTszy184jn