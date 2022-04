Ο Αβί Εβέν ήταν «πυρ και μανία» με τους παίκτες της ομάδας του κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στη Μαδρίτη.

Κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ τη στιγμή που η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ με 48-33 (αν και η διαφορά έφτασε και στο +20 για λογαριασμό της Ρεάλ), τα... έχωσε στους παίκτες της Μακάμπι για τη παρουσία τους στο παρκέ του «WiZink Center».

Συγκεκριμένα άρχισε να τους φωνάζει «τι στο διάολο είναι αυτά;» και συνέχιζε: «Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Πήραν 10 επιθετικά ριμπάουντ, είχαν ελεύθερα σουτ; Τι συμβαίνει;»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Maccabi Tel Aviv's coach Avi Even completely snapped during this timeout 🤬



'What the f**k is this?' 🗣️ pic.twitter.com/W0WHTn70Bj