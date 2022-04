Ο Μάικ Τζέιμς προσπάθησε να τελειώσει τη φάση κοντά στο καλάθι του Ολυμπιακού όμως ο Μουσταφά Φαλ τον έκοψε εντυπωσιακά και στη συνέχεια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σκόραρε με ωραία προσπάθεια στον αιφνιδιασμό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο Game 2 της προημιτελικής σειράς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με στόχο να διπλασιάσει τα θετικά αποτελέσματα απέναντι στους Μονεγάσκους.

Οι Πειραιώτες παρατάχθηκαν ξανά δίχως τον Χασάν Μάρτιν ενώ ο Μουσταφά Φαλ κατέβασε τον... γενικό στον Μάικ Τζέιμς όταν ο Αμερικανός γκαρντ προσπάθησε να σκοράρει κοντά στο καλάθι των γηπεδούχων.

Στη συνέχεια της φάσης ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σκόραρε για το 16-6 του Ολυμπιακού λίγο πριν από το φινάλε της πρώτης περιόδου στο Φάληρο ενώ ο Τζέιμς έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο δίχως να σκοράρει.

