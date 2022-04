Εξαιρετικό ξεκίνημα από τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ στο Game 2 της Αρμάνι Μιλάνο με την Αναντολού Εφές στο Μεντιολάνουμ Φόρουμ.

Ο 36χρονος πλειμέικερ πέτυχε 11 πόντους με 4/4 σουτ εντός πεδιάς στο πρώτο δεκάλεπτο, μοιράζοντας και 3 ασίστ, ενώ είχε ακόμη 2 ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο.

Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 19-17 υπέρ της, σε ένα κατά τα λοιπά αρκετά ισορροπημένο ματς με την Εφές. Εξάλλου, ο... μαέστρος Ροντρίγκεθ είχε και δύο άρτιες συνεργασίες με τους ψηλούς των Λομβαρδών, Κάιλ Χάινς και Κάλεμπ Ταρζέφσκι.

Δείτε τα βίντεο:

. @SergioRodriguez finds Tarczewski for the alley-oop 🤝 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1zNINiw6lx

.@SirHines throws down the two-handed slam after a beautiful @SergioRodriguez dish!

#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RPaQfodfLS