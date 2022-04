Ο Ντάντε Έξουμ έκλεψε την παράσταση στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν και αυτό χάρη σε ένα απίθανο κάρφωμα!

Ο Αυστραλός γκαρντ/φόργουορντ των «μπλαουγκράνα» έβαλε ήδη υποψηφιότητα για το καλύτερο κάρφωμα των playoffs!

Στις αρχές της 4ης περιόδου του αγώνα με την Μπάγερν, «πάτησε» δυνατά έχοντας πάρει τον κεντρικό διάδρομο και... έβαλε μέσα στο καλάθι τον Οθέλο Χάντερ.

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε το... λάθος να μπει μπροστά του και το μόνο που κέρδισε ήταν να γίνει «θύμα» των highlights της postseason στην EuroLeague.

Δείτε και απολαύστε την καρφωματάρα του Έξουμ

OH @daanteee 😳



That one there was a violation 🔥 ⚠️ #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lvSRKmKzNH