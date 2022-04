Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση (20/04) με την Μονακό εξαντλήθηκαν, μια μέρα μετά την κυκλοφορία τους.

Σε κατάμεστο ΣΕΦ θα υποδεχθεί την Μονακό ο Ολυμπιακός την ερχόμενη εβδομάδα!

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια του Game 1 των playoffs της Euroleague με την Μονακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 20/4 στο ΣΕΦ!

Όσον αφορά το δεύτερο ματς (22/4), έχουν ήδη «φύγει» 6.500 εισιτήρια, με τον κόσμο των Ερυθρολεύκων να βαδίζει ολοταχώς για ακόμη ένα sold out κόντρα στους Μονεγάσκους!

Ο Ολυμπιακός θέλει να βρεθεί στο Final 4 της Euroleague κι αναμένεται στην προσπάθεια του να έχει την δυναμική συμπαράσταση των φίλων του.

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα της ΚΑΕ:

When you have just been informed that Game 1 against Monaco is sold out!



ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ! #TogetherWeFight

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/JzWp6jOLhl