Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη regular season κόντρα στην Μπαρτσελόνα και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλαν μια πολύ όμορφη φάση με επτά πάσες πριν καταλήξει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ευστόχησε ελεύθερος σε τρίποντο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θέλει τη νίκη απέναντι στους Καταλανούς, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις θέσεις 2-3-4 της τελικής κατάταξης στην EuroLeague απέναντι στους ούτε ή άλλως πρωτοπόρους Καταλανούς.

Στα μέσα της πρώτης περιόδου ο Ουόκαπ έκανε την επαναφορά στον Βεζένκοβ, εκείνος πάσαρε στον Ντόρσεϊ που έδωσε την μπάλα στον Ζαν-Σαρλ, εκείνος έβγαλε έξω στον Βεζένκοβ που βρήκε τον Παπανικολάου στη γωνία.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε τα βήμα, έβγαλε στον Ουόκαπ κι αυτός στον Ντόρσεϊ που σκόραρε ελεύθερος για τρεις, κάνοντας το 7-12. Κι όλα αυτά, δίχως να κάνει κάποιος πάνω από μια ντρίμπλα!

Δείτε τη φάση



7 passes.

No one has more than one dribble.

An open shot.



THIS. IS. BASKETBALL.