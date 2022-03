Ο Ζιβ πέτυχε ένα τρελό τρίποντο πίσω από το κέντρο στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

O παίκτης της Μακάμπι πρόλαβε το χρονόμετρο και το... έσταξε από το κέντρο στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ζιβ εκτέλεσε πίσω από το κέντρο, μειώνοντας σε 26-23 για τους Ισραηλινούς και οι φίλαθλοι των... πρασίνων δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τι έβαλε ο άνθρωπος!

Δείτε το τρίποντο

Iftah Ziv are you serious?! 🤩 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YE3uScg56G