Ο Οκάρο Ουάιτ του Παναθηναϊκού βρέθηκε στην 2η θέση του ΤΟΡ-10 της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ των «πρασίνων» στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου δεν θα μπορούσε να λείψει από τις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής! Ο Οκάρο Ουάιτ έκανε... πόστερ τον Σίσκο ωστόσο έχασε στις λεπτομέρειες την κορυφή του ΤΟΡ-10.

Και... δικαίως την έχασε γιατί το κάρφωμα του Τζέιλεν Ρέινολντς στο παιχνίδι Μακάμπι-Αρμάνι Μιλάνο ήταν... ακόμα πιο εντυπωσιακό, ειδικά από τη στιγμή που έγινε μέσα στο πρόσωπο του Κάιλ Χάινς! «Θύμα» του ΤΟΡ-10 έπεσε ο Ολυμπιακός και το άλει ουπ κάρφωμα του Ντόντα Χολ από την ασίστ του Λίο Βέστερμαν.

