Σύμφωνα με αμερικανό δημοσιογράφο η Ούνικς ζητά 250.000 δολάρια από τον Μπράντλεϊ.

Ο Τζάρελ Μπράντλεϊ έφυγε από την Ούνικς την Κυριακή 27 Φλεβάρη εξαιτίας της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ίαν Μπέγκλεί, η Ούνικς κατέθεσε αγωγή κατά του 25χρονου, αφού η αποχώρηση του από τη χώρα ήρθε πριν την απόφαση των Ρώσων να επιτρέψουν την έξοδο από τη Ρωσία στους ξένους αθλητές για να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Έτσι το ότι δεν περίμενε, έκανε την Ούνικς να προχωρήσει σε αυτή τη κίνηση.

Μάλιστα το ποσό που ζητά από τον παίκτη είναι 250.000 δολάρια, ενώ αυτό επηρεάζει και την προσπάθεια του παίκτη να συνεχίσει την καριέρα του στη G-League, αφού χρειάζεται άδεια από την Ούνικς στην οποία αγωνίστηκε την σεζόν που διανύουμε. Eίχε 3.3 πόντους και 1.6 ριμπάουντ ανά ματς σε 12 λεπτά συμμετοχής.

