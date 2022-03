Ο κόουτς Βέλιμιρ Περάσοβιτς καθώς κι οι Χεζόνια, Μέιο και Τζεκίρι όσον αφορά τους παίκτες, παραμένουν ακόμη στο Καζάν για λογαριασμό της Ούνικς.

Το κύμα αποχωρήσεων από την Ρωσία και ειδικότερα από τις ομάδες της Euroleague συνεχίζεται, με την Ούνικς να μετρά ήδη αρκετές όσον αφορά τους ξένους παίκτες της.

Όλοι οι ξένοι της Ούνικς έχουν αποχωρήσει από την Ρωσία, εξαιρουμένων των Μάριο Χεζόνια, Όου Τζέι Μέιο και Τόνιε Τζεκίρι. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν ήδη φύγει είναι οι: Τζαρέλ Μπράντλεϊ, Αϊζάια Κάνααν, Τζον Χόλαντ, Μάρκο Σπίσου, Λορέντσο και Τζον Μπράουν.

Όσον αφορά τον προπονητή του ρωσικού συγκροτήματος, Βέλιμιρ Περάσοβιτς, παραμένει κανονικά στα καθήκοντα του. Όλα αυτά κι ενώ η VTB League συνεχίζεται κανονικά, ασχέτως αν οι ρωσικές ομάδες έχουν μπει... στον πάγο από την Euroleague.

Hearing that UNICS Kazan has just three foreigners left in the city – Mario Hezonja, Tonye Jekiri and OJ Mayo. Plus, Velimir Perasovic is also in Russia. The rest of the foreign players have left the country.