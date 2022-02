O Nτάντε Έξουμ θα είναι παίκτης της Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σημαντική κίνηση για τη Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον Ντάντε Έξουμ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αυστραλός περιφερειακός είχε υπογράψει συμβόλαιο τριών μηνών τον Δεκέμβρη.

Ο πρώην NBAer μετρά 11 συμμετοχές στη Euroleague με 6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο. Συνολικά έχει φορέσει 17 φορές την φανέλα των Καταλανών, δίνοντας λύσεις στο rotation του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Καβαλίερς και Τζαζ.

😍💪 Dante Exum, blaugrana until the end of the season



The Australian has played 17 games in his first three months in Barcelona: https://t.co/Qh5R4mDi2a pic.twitter.com/DKxepbVMqv