Η Octagon Basketball Europe, η εταιρία που εκπροσωπεί τον Τόρνικε Σενγκέλια, αναφέρει ότι η αποχώρηση του από τη Ρωσία οφείλεται σε οικογενειακό πρόβλημα. Παράλληλα, διαψεύδει και τη δήλωσε του σε Μέσο της Γεωργίας.

Η Octagon Basketball Europe δίνει μία άλλη διάσταση στο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με τον Τόρνικε Σενγκέλια και την αποχώρησή του από τη Μόσχα, ενώ εμφανίζεται αντίθετος με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τιτίβισμα της εταιρίας που εκπροσωπεί τον Γεωργιανό φόργουορντ, η αποχώρησή του από τη Μόσχα οφείλεται σε οικογενειακό θέμα.

Παράλληλα, η Octagon αναφέρει ότι ο Σενγκέλια δεν έχει κάνει δηλώσεις σε κανένα Μέσο, όπως εμφανίζει ΜME στην πατρίδα του.

Το tweet των εκπροσώπων του Σενγκέλια:

«Ο Τόρνικε Σενγκέλια δεν έχει κάνει κάποια τοποθέτηση σε οποιονδήποτε δημοσιογράφο/μίντια οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας του. Αυτή την στιγμή είναι εκτός της Μόσχας, αντιμετωπίζοντας μια έκτακτη οικογενειακή ανάγκη, με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να είναι ενήμερη για την κατάσταση. Οποιαδήποτε επικοινωνία από την πλευρά του θα γίνει πρώτα στον σύλλογό του».

Tornike Shengelia has not made any statement to any journalist/media outlet anywhere,including his home country. He is currently outside Moscow dealing with a family emergency, with CSKA being aware of the situation. Any communication from his part will be done first to his club.