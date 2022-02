Ζενίτ: «Η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, θέλουμε να παίξουμε»

Η Ζενίτ τοποθετήθηκε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέροντας πως θέλει να παίξει κανονικά τα ματς της Euroleague γιατί o αθλητισμός πρέπει να ενώνει.

Η ανακοίνωση της Ζενίτ

«Η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό.

Αυτό πρέπει να είναι το βασικότερο αξίωμα σε κάθε τουρνουά ή διοργάνωση. Ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πολιτική άποψη, το ευρωπαϊκό μπάσκετ υποστηρίζει πως το όραμα του μπάσκετ στην Ευρώπη οφείλει να επεκταθεί παντού, δίχως να υπολογίζουμε την πολιτική κατάσταση.

Σεβόμαστε τις απόψεις των κλαμπ που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα και θα παλέψουμε ώστε αυτές να ακουστούν.

Η ομάδα μας έχει παίκτες, προπονητές και μέλη από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Λιθουανία, την Αμερική, την Λιθουανία, την Ουκρανία, την Μολδαβία, την Πολωνία και την Ρωσία. Έχουμε έναν κοινό σκοπό… το μπάσκετ!

Ενωμένοι, οι οικογένειες μας πορεύονται μέσα από την παρούσα κατάσταση και επιθυμούμε να προχωρήσουμε με τους στόχους που έχουμε θέσει, να βρεθούμε αντιμέτωποι στο παρκέ με τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκα.

Είναι η αγάπη, το πάθος μας, Θέλουμε να παίξουμε!

Η Ευρωλίγκα στην προηγούμενη «κρίση» που αντιμετώπισε, αντεπεξήλθε και έδωσε νέα διάσταση στην ανάπτυξη της διοργάνωσης σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Ελπίζουμε σε μία συνάντηση που θα καθορίσει την συνέχεια της διεξαγωγής της Ευρωλίγκα. Οι ρωσικές ομάδες έχουν κερδίσει τον σεβασμό με την αγωνιστική τους παρουσία. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι Ζενίτ, Τσσκα Μόσχας, και Ούνικς είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν να αποδεικνύουν την δυναμική τους στα παρκέ. Η πολιτική χωρίζει τους ανθρώπους, ο αθλητισμός ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους ανά τον κόσμο στο όνομα της κοινής λογικής.

Παρακαλούμε να μην διαβάσετε αποσπασματικά την τοποθέτηση μας, αλλά ας δημιουργήσουμε ένα κοινό έδαφος, όπου η ειρήνη περιφρουρεί το ήθος του αθλήματος».

🏀 Our Statement



Basketball should be out of Politics.#EveryGameMatters pic.twitter.com/zgDjs1Tw9x