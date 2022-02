Πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ Εφές-Μακάμπι, ένα ευχάριστο γεγονός έλαβε χώρα στο κέντρο του γηπέδου.

Συγκεκριμένα ένας φίλος της Αναντολού Εφές είχε ετοιμάσει την πιο γλυκιά έκπληξη στην εκλεκτή της καρδιάς του.

Ενώ περίμενε ότι θα έπαιρνε μέρος σ' ένα παιχνίδι φιλάθλων έχοντας δέσει τα μάτια της, είδε τον σύντροφό της να περιμένει γονατιστός το «ναι» με το... μονόπετρο.

Αν μη τι άλλο ήταν μια ευχάριστη εικόνα πριν από την αναμέτρηση της EuroLeague

A night full of surprises at the Sinan Erdem Sports Hall!💍#EveryGameMatters pic.twitter.com/VVA5uszTr6