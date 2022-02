Eυχάριστα είναι τα νέα για τον Σαμπάζ Νέιπιερ στη Ζενίτ ενόψει του ματς κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Έλειπε από τις υποχρεώσεις της Ζενίτ από τον περασμένο Σεπτέμβρη με σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, ο έμπειρος γκαρντ πλέον μπορεί να αγωνιστεί σε ματς, ξεπερνώντας το πρόβλημα.

Οι Ρώσοι κοντράρονται με τη Μπαρτσελόνα την Παρασκευή 25/2 στην έδρα τους και θα έχουν άλλο ένα... όπλο στα χέρια τους στην περιφέρεια. H Zενίτ θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στις 8 Μάρτη.

Στο παρελθόν ο Νέιπιερ έχει περάσει κατά σειρά από Χιτ, Μάτζικ, Μπλέιζερς, Νετς, Τίμπργουλβς και Ουίζαρντς. Κορυφαία του σεζόν στην καλύτερη λίγκα του πλανήτη το 2019-20, όπου μέτρησε 10.3 πόντους και 4.3 ασίστ με Μιννεσότα και Ουάσινγκτον. Έχει αγωνιστεί σε 375 ματς στο ΝΒΑ με μέσο όρο 7.1 πόντους και 2.5 ασίστ

ℹ️ Team Info:

- @ShabazzNapier is included in the team passport to participate in matches.

- @GudaitisAG has recovered from an ankle injury and is practicing according to an individual program in order to move to the general group in the next few days. pic.twitter.com/22ek74x9RI