Ο Βασίλης Σπανούλης μετρά αντίστροφα για το προπονητικό του ντεμπούτο, την ώρα που γνωστοποιήθηκε το ρόστερ που θα έχει στην διάθεση του στο στο Next Generation Tournament (25-27 Φεβρουαρίου) της Euroleague στο Βελιγράδι.

Ο θρύλος της Euroleague και του ελληνικού μπάσκετ προετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση ως προπονητής, καθώς όπως είναι γνωστό θα καθοδηγήσει την ομάδα Next Generation Team Belgrade, η οποία περιλαμβάνει 12 εφήβους κάτω των 18 ετών.

Το τουρνουά Next Generation Tournament κάνει τζάμπολ την Παρασκευή (25/2) στο Βελιγράδι κι ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού έχει αναλάβει την ομάδα επιλέκτων του τουρνουά.

Πρώτη αντίπαλος (25/2, 16:00) θα είναι η ομάδα U18 της σερβικής Μέγκα Μπάσκετ.

Η ομάδα του αποτελείται από τους:

Ίλια Μιλιγιάσεβιτς, 2004, Σερβία

Λούκα Κραγιονόβιτς, 2004, Κροατία

Ντάβιντ Πάβιν, 2005, Κροατία

Ζινεντίν Μούλιτς, 2004, Βοσνία

Βασίλιε Τοντόροβιτς, 2005, Μαυροβούνιο

Τόνι Μπίλιτς, 2005, Κροατία

Εράι Μπουγιουκτσανγκάζ, 2004, Τουρκία

Αβραντίλ Μπαχτάτζε, 2007, Γεωργία

Ντεμίρ Ντογκάν, 2006, Τουρκία

Φίλιπ Γιόβιτς, 2005, Βοσνία

Σαμέτ Γιγκιτόγλου, 2004, Τουρκία

Φίλιπ Μαλεσέβιτς, 2005, Σερβία

🚨 NEXT GENERATION TEAM BELGRADE 🚨

With the ANGT Belgrade stage coming up on Friday 25th, here's the roster of the Next Generation Team that will be coached by Vassilis Spanoulis. pic.twitter.com/PhZczasgfD