Καμία υπόσχεση, έστω και με κάθε επισημότητα γραπτή, δεν μπορεί να είναι πιο αληθινή απ' το παρκέ. Εκεί κρίθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. Στο παρκέ αποθεώθηκε. Στο παρκέ απογοήτευσε.

Καμία υπόσχεση, έστω και με κάθε επισημότητα γραπτή, δεν μπορεί να είναι πιο αληθινή απ' το παρκέ. Εκεί κρίθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. Στο παρκέ αποθεώθηκε. Στο παρκέ απογοήτευσε.

Ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Έλληνα προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας του Λαού μετά από τρία χρόνια και τρεις μήνες.

Και ενώ απομένουν σχεδόν 10 μήνες στο συμβόλαιό του με την Μακάμπι.

Ήταν 18 Νοεμβρίου του 2018 όταν η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωνε την πρόσληψη του «Σφαιρό». Ήταν ο προπονητής που επιλέχθηκε για να βγάλει το σύλλογο από μία εξαιρετικά δύσκολη θέση στη EuroLeague.

Ο προκάτοχός του, ο Νέβεν Σπάχια απολύθηκε εξαιτίας της κακής πορείας στην Ευρώπη (ξεκίνησε με 1-6). Ο Σφαιρόπουλος ανέλαβε μία διαλυμένη (ψυχολογικά) ομάδα και κατάφερε να φτάσει μία νίκη πίσω από τη συμμετοχή στα playoffs.

Μπροστά του ήταν ο Ολυμπιακός, η Ζαλγκίρις και η Μπασκόνια, όλες με ρεκόρ 15-15. Ενώ η Μακάμπι τερμάτισε την κανονική περίοδο με 14 νίκες και 16 ήττες. Στη νέα εποχή του Έλληνα προπονητή, το ρεκόρ ήταν 13-10. Αλλά δεν ήταν αρκετό.

Η πρώτη χρονιά του στο Ισραήλ συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό ήταν αρκετό για να ανακηρυχθεί και προπονητής της χρονιάς στη χώρα.

Το φινάλε κάθε χρονιάς αποδεικνύεται γούρικο για τον 58χρονο προπονητή. Το 2018 συμφώνησε με την Μακάμπι, το 2019 (15/12) έλαβε μία πλουσιοπάροχη επέκταση τριών ετών!

Το «ευχαριστώ» της ομάδας για όσα είχε κάνει για εκείνη. Η σεζόν 2019-2020 ήταν η καλύτερη της Μακάμπι στη EuroLeague. Αλλά και η πιο άτυχη. Μετά από 28 αγωνιστικές, η ομάδα του Λαού είχε ρεκόρ 19-9 (5η στην κατάταξη), όμως η σεζόν ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού.

Και στον Σφαιρόπουλο απέμεινε ένα πελώριο «γιατί» και οι εγχώριες διοργανώσεις. Η Μακάμπι κέρδισε ξανά το πρωτάθλημα, επιβιώνοντας στο Final 4 που έγινε στο Τελ Αβίβ. Και ο ίδιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή.

Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα ήταν ικανό να κάνει τον Σφαιρόπουλο σύνθημα στα χείλη των απαιτητικών οπαδών της. Των ίδιων που το βράδυ της Δευτέρας ζητούσαν το... κεφάλι του για την ήττα-αποκλεισμό στο Κύπελλο.

Ofc the love didn’t stope there it continued with coach Giannis, looking like a rockstar

Vid credit: @MaccabitlvBC pic.twitter.com/0ndVop6H4m