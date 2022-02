Ο Κάιλ Χάινς μάζεψε 5 επιθετικά ριμπάουντ στην αναμέτρηση της Αρμάνι με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας, έφτασε τα 706 στην καριέρα του και πλέον απολαμβάνει την κορυφή στη σχετική λίστα.

Ακόμη μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα του Κάιλ Χάινς. Ο 36χρονος σέντερ συνδύασε την εκτός έδρας νίκη (70-74) της Αρμάνι επί της Ζάλγκιρις με ένα σπουδαίο ατομικό επίτευγμα.

Ο βετεράνος ψηλός μάζεψε 5 επιθετικά ριμπάουντ σε 26:46' παρουσιάς στο Κάουνας, φτάνοντας τα 706 συνολικά στην καριέρα του στην Euroleague, στην 344η συμμετοχή του.

Χάρη στην αποψινή του επίδοση, ο 4 φορές πρωταθλητής της Euroleague κατάφερε να ξεπεράσει τον Φελίπε Ρέγιες (705 επιθετικά ριμπάουντ) και να πιάσει... κορυφή στη σχετική λίστα. Από τα 706 επιθετικά ριμπάουντ του (διανύοντας τη 12η σεζόν του), 431 σύλλεξε με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2013-2020), 123 με τον Ολυμπιακό (2011-2013), 26 με τη Μπάμπεργκ (2010-2011) και αισίως 126 με την Αρμάνι Μιλάνο (2020-σήμερα).

*με bold όσοι αγωνίζονται ακόμη στην διοργάνωση

