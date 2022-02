O Nτόμπριτς πέτυχε ένα απίθανο καλάθι από απίστευτα δύσκολη γωνία κόντρα στην Αρμάνι, ωστόσο δεν μέτρησε.

Τι έβαλε ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς τρέλανε κόσμο απέναντι στην Αρμάνι, αφού πέτυχε ένα τρελό καλάθι.

Δέχθηκε φάουλ κοντά στη τελική γραμμή και πέταξε τη μπάλα, ενώ έβγαινε εκτός. Η μπάλα πέρασε πάνω από το ταμπλό και έπεσε στο καλάθι. Ένα σουτ από απίστευτα δύσκολη γωνία. Όμως οι διαιτητές έδωσαν χαμηλά το φάουλ και έτσι αυτή η καλαθάρα δεν μέτρησε. Κρίμα.

Δείτε τη φάση

The Greatest Show...@OgnjenDobric with the circus shot... it didn't count 🎪#EveryGameMatters pic.twitter.com/17VPGWMCDz