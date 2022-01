Ο Μουσταφά Φαλ πρόσφερε τη φάση της βραδιάς στο ΣΕΦ και αυτό χάρη σ' ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά από τον Τσίρμπες.

Ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού όχι μόνο «πόσταρε» τον αντίπαλό του αλλά τον... έβαλε σχεδόν μέσα στο καλάθι της ομάδας του!

Με περίσσια δύναμη και αποφασιστικότητα, ο Μουσταφά Φαλ πήρε... μαζί του τον Τσίρμπες και κάρφωσε εντυπωσιακά, στην καλύτερη φάση της βραδιάς στο ΣΕΦ.

Δείτε τι έκανε ο παίκτης των «ερυθρολεύκων»

.@moustaphafall15 waits and HAMMERS it down 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yLnRd0Z1Ai