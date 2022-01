Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού πήδηξε ψηλότερα από όλους, έκανε το φόλοου κάρφωμα και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Εφές για την 22η αγνωνιστική της Euroleague.

Ο Οκάρο Ουάιτ παρουσίασε μία πτήση... υπερπαραγωγή από το ρεπερτόριό του και έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Okaro White making that ball HIS!



Raise the roof celebration too 😎#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gNVn0yKgHd