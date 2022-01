Mάικ Τζέιμς και Μάνος Παπαδόπουλος θυμήθηκαν τα παλιά στον Παναθηναϊκό και τα είπαν μετά τη νίκη της Μονακό επί της Ζενίτ.

Η Μονακό απέδρασε με το διπλό από την Αγία Πετρούπολη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Αμερικανός γκαρντ συναντήθηκε με τον Μάνο Παπαδόπουλο, αφού οι δυο τους γνωρίζονται πολύ καλά από τη συνύπαρξη τους στον Παναθηναϊκό. Συνομίλησαν σε εξαιρετικό κλίμα και θυμήθηκαν για λίγο τα χρόνια τους στους... πράσινους.

Δείτε το video των Ρώσων

👋 @ASMonaco_Basket see you next time pic.twitter.com/uBnBx55M0E