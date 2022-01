Οι δύο παίκτες της Μακάμπι συνεργάστηκαν άψογα για να προσφέρουν το πρώτο highlight τους απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός και Μακάμπι ρίχνονται... στη μάχη στο Ισραήλ για την 22η αγωνιστική της Euroleague, με τους γηπεδούχους να δίνουν την πρώτη τους καλή φάση στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα ο Τζον ΝτιΜπαρτολομέο μοίρασε στον Άντε Ζίζιτς, με τον σέντερ της «ομάδας του λαού» να καρφώνει εντυπωσιακά.

Δείτε το βίντεο:

John DiBartolomeo delivers the pass to Ante Zizic for the big dunk!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dirwoK1dD6